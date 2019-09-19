Надежда Савченко стала комментатором на украинском телеканале

СЕГОДНЯ 18:22 2019-09-19T18:22:14+03:00

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Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которая проходила обвиняемой по делу о подготовке теракта в Киеве, стала политическим комментатором на украинском телеканале ZIK.

Изначально она планировала продолжить работу в парламенте, но на последних выборах набрала лишь восемь голосов, после чего подала документы в центр занятости.

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ИСТОЧНИК KP.RU