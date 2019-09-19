2019-09-19T18:22:14+03:00
Политика

Надежда Савченко стала комментатором на украинском телеканале

Экс-депутат пообещала зрителям рассказать все секреты Верховной Рады
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которая проходила обвиняемой по делу о подготовке теракта в Киеве, стала политическим комментатором на украинском телеканале ZIK.

Изначально она планировала продолжить работу в парламенте, но на последних выборах набрала лишь восемь голосов, после чего подала документы в центр занятости.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер Сергей Афанасьев - актер из "Дальнобойщиков" и "Часа Волкова"
Россия готова продлить контракт на транзит газа через Украину
Посол Украины в Сербии призвал «мирно развалить» Россию
В Брюсселе стартовали переговоры России, Украины и ЕС по газовому вопросу
Франция вновь отказала Сноудену в предоставлении убежища
Во Франции разбился бельгийский истребитель F-16
Нетаньяху разочарован нежеланием своего соперника встретиться с ним
Диетолог рассказал, чем заменить подорожавшую рыбу
Премьеру Канады пришлось извиниться за фото 18-летней давности в гриме темнокожего
Венгерские пожарные опозорились перед сотнями школьников
Эксперт рассказал, что определяет подлинную неаполитанскую пиццу
Metallica признана самой успешно гастролирующей группой в мире
Киев готов обсуждать с Москвой различные сроки продления контракта по транзиту газа
"Побольше твоего будет": Шварценеггер подшутил над Сталлоне
Иран готов перейти к полномасштабной войне в случае атаки на страну
Коалиция США планирует начать патрулирование морских вод близ Ирана в ноябре
В Минобороны объяснили провал ПВО США при атаке на саудовские нефтяные объекты
Глава МВД Украины хочет взять на поруки угрожавшего взорвать мост мужчину
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря ратифицирована Госдумой
ЦБ сообщил о быстром росте долговой нагрузки россиян
Багдад не ведет переговоры с Москвой о закупке С-400
В немецком МИД назвали главную цель "формулы Штайнмайера"
Медведев сообщил о повышении МРОТ в следующем году
В выходные москвичей ждет мокрый снег
В мировой рейтинг ВУЗов по трудоустройству выпускников вошли 13 российских институтов