Названы самые перспективные профессии по версии учащихся и их родителей

СЕГОДНЯ 20:06 2019-09-19T20:07:13+03:00

У учащихся более низкие зарплатные ожидания, чем у их родителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Школьники, студенты и их родители поставили IT-специалистов и программистов на первую строчку рейтинга представителей наиболее перспективных профессий. Об этом говорится в исследовании образовательного портала GeekBrains и компании ResearchMe, который имеется в распоряжении "КП".

По мнению учащихся, самый большой потенциал у тех, кто работает с искусственным интеллектом и анализом больших данных (53%). Дальше идут разработка программного обеспечения (48%) и информационная безопасность (45%). В родительский топ-3 вошли эти же сферы деятельности, но немного в другом порядке - разработка ПО, инфобезопасность и ИИ.

Также перспективными считаются предпринимательство (31% учащихся и 22% родителей), врачевание (25% и 20%) и юриспруденция (19% и 20%). Дальше ответы старшего и младшего поколений сильно различаются.

Так, например, школьники и студенты больше верят в потенциал инженеров, маркетологов, переводчиков, дизайнеров и блогеров, а их родители - в госслужащих, сотрудников правоохранительных органов, экономистов, дипломатов и управленцев.

При этом большинство респондентов сошлось во мнении, что главным показателем успешности профессии являются высокая зарплата (62% детей и 56% родителей) и возможность развиваться (50% и 44%).

К слову, учащиеся гораздо скромнее относятся к начальному заработку, чем взрослые. 32% студентов готовы получать 15-25 тысяч рублей на старте карьеры. Среди родителей с такой позицией согласны лишь 27%. Еще столько же опрошенных назвали сумму в 25-35 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU