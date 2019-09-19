2019-09-19T20:07:13+03:00
Общество

Названы самые перспективные профессии по версии учащихся и их родителей

Специалисты расспросили россиян о главных показателях успешности специальности и зарплатных ожиданиях
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
У учащихся более низкие зарплатные ожидания, чем у их родителейУ учащихся более низкие зарплатные ожидания, чем у их родителейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Школьники, студенты и их родители поставили IT-специалистов и программистов на первую строчку рейтинга представителей наиболее перспективных профессий. Об этом говорится в исследовании образовательного портала GeekBrains и компании ResearchMe, который имеется в распоряжении "КП".

По мнению учащихся, самый большой потенциал у тех, кто работает с искусственным интеллектом и анализом больших данных (53%). Дальше идут разработка программного обеспечения (48%) и информационная безопасность (45%). В родительский топ-3 вошли эти же сферы деятельности, но немного в другом порядке - разработка ПО, инфобезопасность и ИИ.

Также перспективными считаются предпринимательство (31% учащихся и 22% родителей), врачевание (25% и 20%) и юриспруденция (19% и 20%). Дальше ответы старшего и младшего поколений сильно различаются.

Так, например, школьники и студенты больше верят в потенциал инженеров, маркетологов, переводчиков, дизайнеров и блогеров, а их родители - в госслужащих, сотрудников правоохранительных органов, экономистов, дипломатов и управленцев.

При этом большинство респондентов сошлось во мнении, что главным показателем успешности профессии являются высокая зарплата (62% детей и 56% родителей) и возможность развиваться (50% и 44%).

К слову, учащиеся гораздо скромнее относятся к начальному заработку, чем взрослые. 32% студентов готовы получать 15-25 тысяч рублей на старте карьеры. Среди родителей с такой позицией согласны лишь 27%. Еще столько же опрошенных назвали сумму в 25-35 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Генпрокуратура России просит изменить приговор Павлу Устинову
Путин сократил трудовой стаж для получения гражданства России
Надежда Савченко стала комментатором на украинском телеканале
Умер Сергей Афанасьев - актер из "Дальнобойщиков" и "Часа Волкова"
Россия готова продлить контракт на транзит газа через Украину
Посол Украины в Сербии призвал «мирно развалить» Россию
В Брюсселе стартовали переговоры России, Украины и ЕС по газовому вопросу
Франция вновь отказала Сноудену в предоставлении убежища
Во Франции разбился бельгийский истребитель F-16
Нетаньяху разочарован нежеланием своего соперника встретиться с ним
Диетолог рассказал, чем заменить подорожавшую рыбу
Премьеру Канады пришлось извиниться за фото 18-летней давности в гриме темнокожего
Венгерские пожарные опозорились перед сотнями школьников
Эксперт рассказал, что определяет подлинную неаполитанскую пиццу
Metallica признана самой успешно гастролирующей группой в мире
Киев готов обсуждать с Москвой различные сроки продления контракта по транзиту газа
"Побольше твоего будет": Шварценеггер подшутил над Сталлоне
Иран готов перейти к полномасштабной войне в случае атаки на страну
Коалиция США планирует начать патрулирование морских вод близ Ирана в ноябре
В Минобороны объяснили провал ПВО США при атаке на саудовские нефтяные объекты
Глава МВД Украины хочет взять на поруки угрожавшего взорвать мост мужчину
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря ратифицирована Госдумой
ЦБ сообщил о быстром росте долговой нагрузки россиян
Багдад не ведет переговоры с Москвой о закупке С-400
В немецком МИД назвали главную цель "формулы Штайнмайера"
Медведев сообщил о повышении МРОТ в следующем году
В выходные москвичей ждет мокрый снег
В мировой рейтинг ВУЗов по трудоустройству выпускников вошли 13 российских институтов