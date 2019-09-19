В Минтруде назвали условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

СЕГОДНЯ 20:51 2019-09-19T21:16:07+03:00

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Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен при условии, что зарплаты сотрудников не будут сокращаться, а продолжительность смен не вырастет. Также необходимо избежать увеличения издержек работодателей. Такое заявление сделал директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж.

Он подчеркнул, что идти по этому пути нужно очень аккуратно, детально изучая все нюансы. К тому же отдельные регионы и предприятия страны уже выразили желании поучаствовать в апробировании новой системы. Речь идет, в частности, о компаниях энергетической отрасли нашей страны.

"Тут нужно очень четко расставить возможные акценты и четко сепарировать по видам деятельности. И сейчас, на самом деле, Трудовой кодекс позволяет сокращать и рабочую неделю, и рабочее время", - цитирует ТАСС Коржа.

Сайт kp.ru опросил экспертов и, по их мнению, сокращенную рабочую неделю россиянам пока ждать не стоит. Более того, трудовое время могут увеличить в связи с низкой производительностью и демографической ямой.

ИСТОЧНИК KP.RU