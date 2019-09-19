Путин нашел ошибки в планировании программы импортозамещения
Президент России Владимир Путин поручил оперативно исправить ошибки, обнаруженные им в планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе. Выявленные недочеты спровоцировали задержку исполнения ряда заданий гособоронзаказа по перевооружению армию и флота. Об этом было сообщено на заседании Военно-промышленной комиссии.
"Мы отмечаем День оружейника, но сейчас у нас не торжественное заседание, а производственное совещание, поэтому вынужден говорить о проблемных вопросах", - сказал глава государства.
Он тут же поручил правительству и профильным ведомствам принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости страны в сфере производства военной техники и привал обсудить проблему закредитованности предприятий ОПК. Было предложено представит свои идеи по изменению ситуации и укреплению финансового положения компаний, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что Путин прилетел в Ижевск на День оружейника. Он не только провел заседание, но и посетил юношеский технопарк "Академия "Калашников".
"ОПК – мощный фактор движения экономики страны" - Владимир Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU