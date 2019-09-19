Путин нашел ошибки в планировании программы импортозамещения

СЕГОДНЯ 21:06 2019-09-19T21:24:20+03:00

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Президент России Владимир Путин поручил оперативно исправить ошибки, обнаруженные им в планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе. Выявленные недочеты спровоцировали задержку исполнения ряда заданий гособоронзаказа по перевооружению армию и флота. Об этом было сообщено на заседании Военно-промышленной комиссии.

"Мы отмечаем День оружейника, но сейчас у нас не торжественное заседание, а производственное совещание, поэтому вынужден говорить о проблемных вопросах", - сказал глава государства.

Он тут же поручил правительству и профильным ведомствам принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости страны в сфере производства военной техники и привал обсудить проблему закредитованности предприятий ОПК. Было предложено представит свои идеи по изменению ситуации и укреплению финансового положения компаний, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что Путин прилетел в Ижевск на День оружейника. Он не только провел заседание, но и посетил юношеский технопарк "Академия "Калашников".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/733074" frameborder="0"></iframe> "ОПК – мощный фактор движения экономики страны" - Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU