2019-09-19T21:24:20+03:00
Политика

Путин нашел ошибки в планировании программы импортозамещения

Недочеты привели к задержке исполнения заданий гособоронзаказа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Путин прилетел в Ижевск на празднование Дня оружейникаПутин прилетел в Ижевск на празднование Дня оружейникаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин поручил оперативно исправить ошибки, обнаруженные им в планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе. Выявленные недочеты спровоцировали задержку исполнения ряда заданий гособоронзаказа по перевооружению армию и флота. Об этом было сообщено на заседании Военно-промышленной комиссии.

"Мы отмечаем День оружейника, но сейчас у нас не торжественное заседание, а производственное совещание, поэтому вынужден говорить о проблемных вопросах", - сказал глава государства.

Он тут же поручил правительству и профильным ведомствам принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости страны в сфере производства военной техники и привал обсудить проблему закредитованности предприятий ОПК. Было предложено представит свои идеи по изменению ситуации и укреплению финансового положения компаний, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что Путин прилетел в Ижевск на День оружейника. Он не только провел заседание, но и посетил юношеский технопарк "Академия "Калашников".

"ОПК – мощный фактор движения экономики страны" - Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24