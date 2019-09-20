2019-09-20T00:07:35+03:00
В мире

Глава Всемирного конгресса уйгуров прокомментировал ситуацию с русскими на Украине

Об этом международный правозащитник Долкун Иса рассказал в эксклюзивном интервью «КП»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Правозащитник и глава Всемирного конгресса уйгуров Долкун Иса. Фото: Личный архивПравозащитник и глава Всемирного конгресса уйгуров Долкун Иса. Фото: Личный архив
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Отвечая на вопрос «Комсомольской правде» о ситуации с русским меньшинством на Украине, правозащитник и глава Всемирного конгресса уйгуров Долкун Иса выразил уверенность, что «языковая свобода» является базовым правом любого:

— У меня не так много сведений о ситуации с русским меньшинством Украины. Но я твёрдо уверен, что любая нация и любой отдельный человек должно свободно наслаждаться своим родным языком. Государства обязаны защищать и поддерживать права этнических меньшинств — в части языка, образования, религии, экономики и политики, свободы слов и собраний, — сказал собеседник «КП».

Напомним, после переворота на майдане в 2014 году новый официальный Киев значительно усилил давление на русское меньшинство — включая фактический запрет получать образование по-русски, надзор в сфере языка и культуры, репрессии против активистов.

Полную версию интервью Долкуна Исы читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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