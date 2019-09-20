2019-09-20T00:07:47+03:00
В мире

Правозащитник предсказал «новые вспышки насилия» в СУАР, если лагеря для уйгуров не расформируют

Об этом глава Всемирного конгресса уйгуров Долкун Иса сообщил в эксклюзивном интервью «КП»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Правозащитник и глава Всемирного конгресса уйгуров Долкун Иса. Фото: Личный архивПравозащитник и глава Всемирного конгресса уйгуров Долкун Иса. Фото: Личный архив
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В интервью «КП» глава Всемирного конгресса уйгуров Долкун Иса высказал мнение, что, несмотря на прекращение терактов в Синьцзяно-уйгурском автономном районе (СУАР) КНР после создания лагерей для уйгуров, в дальнейшем, из-за чрезмерного применения силы одной из сторон, ситуация может вновь дестабилизироваться:

— Всемирный конгресс уйгуров убеждён: если так будет продолжаться, то в долгосрочной перспективе ситуация дестабилизируется и насилие в Восточном Туркестане [уйгурское название СУАР — прим. ред.] может вспыхнуть снова, — сказал собеседник «КП».

Напомним, последние несколько лет в СУАР существуют так называемые «лагеря для уйгуров» и других нацменьшинств. По версии западных СМИ и правозащитников, это «репрессивная машина для размывания уйгурской идентичности». По мнению официального Пекина, данные объекты являются центрами повышения квалификации, где воспитанники проходят «курс дерадикализации» длительностью около года.

Полную версию интервью Долкуна Исы читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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