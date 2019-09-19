Власти Украины планируют доплачивать за съемки антироссийских фильмов
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики одобрил законопроект о дополнительном финансировании государством антироссийских фильмов.
Речь идет о покрытии 5% от всех расходов на производство картины, вышедшей в кинопрокат. Сюжет должен повествовать о войне Украины со "страной-агрессором". По словам депутата от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Рената Кузьмина, в изначальном варианте документа этот термин был заменен названием конкретного государства - "Российской Федерации".
"Как видите, даже в таких мирных вопросах, как кино, нашлось место для войны", - написал парламентарий у себя на странице в социальных сетях.
Его возмутил тот факт, что власти Украины прилагают "титанические усилия" для нормализации отношений с Россией, тогда как в сессионном зале принимаются подобные решения.
Сайт kp.ru писал, что ранее в сентябре наши страны провели обмен заключенными, а потом Киев еще и приостановил расторжение двусторонних соглашений с Москвой. Многие политики и дипломаты решили, что этот шаг может стать первым на пути налаживания отношений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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