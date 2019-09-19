В небе над пригородом Дамаска уничтожен беспилотник

СЕГОДНЯ 21:45 2019-09-19T21:45:51+03:00

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В небе над сирийским Дамаском прогремели два взрыва. Государственное телевидение республики утверждает, что к югу от столицы над городом Акраба был уничтожен беспилотник неизвестного происхождения.

Все произошло в четверг, 19 сентября, около 20:05 по местному времени (совпадает с московским). Данных о разрушениях или пострадавших не поступало.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU