2019-09-19T21:53:10+03:00
Политика

США решили изучить работу саудовской системы ПВО после атаки дронов

Речь идет об используемых Эр-Риядом американских комплексах Patriot
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Соединенные Штаты приступили к тщательному изучению работы системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии, в основе которой лежат американские комплексы Patriot.

Пентагон интересует, как именно работали установки в момент воздушной атаки беспилотников на нефтяные объекты страны. Об этом сообщил официальный представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США полковник Военно-воздушных сил Патрик Райдер.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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