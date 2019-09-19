США решили изучить работу саудовской системы ПВО после атаки дронов
Речь идет об используемых Эр-Риядом американских комплексах Patriot
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Соединенные Штаты приступили к тщательному изучению работы системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии, в основе которой лежат американские комплексы Patriot.
Пентагон интересует, как именно работали установки в момент воздушной атаки беспилотников на нефтяные объекты страны. Об этом сообщил официальный представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США полковник Военно-воздушных сил Патрик Райдер.
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ИСТОЧНИК KP.RU