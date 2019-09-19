В Анталье усилят контроль за безопасностью в бассейнах отелей

СЕГОДНЯ 22:31 2019-09-19T22:49:17+03:00

Отслеживать положение дел в курортном городе будут специальные комиссии

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Власти турецкой Антальи усилят контроль за безопасностью в туристическом секторе. Особое внимание будет уделено расположенным на территории отелей бассейнам. Соответствующее распоряжение подписал губернатор курортного города Мунир Каралоглу.

Решение о создании специальной комиссии по отслеживанию ситуации в отрасли было принято после серии несчастных случаев, ставших причиной гибели трех россиянок.

Сайт kp.ru писал, что одной из жертв оказалась 12-летняя Алиса Адамова. Вся страна следила за судьбой девочки, которая впала в кому после того, как ее руку засосало в дренажную трубу в бассейне. Врачи всеми силами пытались спасти ребенка, но в сознание она так и не пришла.

"Приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности в бассейнах, в отношении которых гостиничные предприятия будут проходить проверки, отчеты о них будут направляться в администрацию губернатора", - рассказал Каралоглу.

Согласно его данным, теперь около каждого бассейна должны будут присутствовать специализированные спасатели. Также обязательно наличие спасательных кругов, веревок и средств оказания первой медицинской помощи, передает РИА Новости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/729072" frameborder="0"></iframe> Засосало в трубу бассейна.Врачи 11 дней боролись за жизнь 12-летней Алисы. Но чуда не произошло...

ИСТОЧНИК KP.RU