Лавров дважды за сутки обсудил с Маасом ситуацию в Донбассе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дважды за сутки побеседовал по телефону со своим коллегой из Германии Хайко Маасом. Главы внешнеполитических ведомств обсудили выполнение "формулы Штайнмайера" в Донбассе, которую Украина отвергла на последнем заседании контактной группы, а также затронули тему разведения сил и средств в Петровском и Золотом.
"Условлено оставаться в плотном контакте для обеспечения безусловного выполнения Минского комплекса мер по урегулированию на Украине", - сообщается на сайте МИД.
Стоит отметить, что в этот четверг, 19 сентября, Хайко Маасу исполнилось 53 года. Сергей Лавров не забыл тепло поздравить коллегу с днем рождения.
Напомним, что "формула Штайнмайера" представляет собой механизм предоставления Донбассу особого статуса в составе Украины.
Сайт kp.ru писал, что Киев был готов подписать данный документ, но в последний момент передумал. Таким образом был поставлен под угрозу саммит "нормандской четверки".
ИСТОЧНИК KP.RU
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