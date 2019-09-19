2019-09-19T22:56:42+03:00
Политика

Лавров дважды за сутки обсудил с Маасом ситуацию в Донбассе

Консультации состоялись после отказа Украины следовать "формуле Штайнмайера"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Хайко Маас и Сергей Лавров (слева направо)Хайко Маас и Сергей Лавров (слева направо)Фото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров дважды за сутки побеседовал по телефону со своим коллегой из Германии Хайко Маасом. Главы внешнеполитических ведомств обсудили выполнение "формулы Штайнмайера" в Донбассе, которую Украина отвергла на последнем заседании контактной группы, а также затронули тему разведения сил и средств в Петровском и Золотом.

"Условлено оставаться в плотном контакте для обеспечения безусловного выполнения Минского комплекса мер по урегулированию на Украине", - сообщается на сайте МИД.

Стоит отметить, что в этот четверг, 19 сентября, Хайко Маасу исполнилось 53 года. Сергей Лавров не забыл тепло поздравить коллегу с днем рождения.

Напомним, что "формула Штайнмайера" представляет собой механизм предоставления Донбассу особого статуса в составе Украины.

Сайт kp.ru писал, что Киев был готов подписать данный документ, но в последний момент передумал. Таким образом был поставлен под угрозу саммит "нормандской четверки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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