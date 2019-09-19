Истребитель-бомбардировщик потерял в небе над Германией два топливных бака

19 Сент. 23:29 2019-09-20T00:33:12+03:00

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Военно-воздушные силы ФРГ заявили, что в небе над Германией истребитель-бомбардировщик Tornado ВВС потерял два подвесных топливных бака. В момент ЧП обе емкости были пусты. Пока удалось найти лишь одну из них.

Сообщается, что Tornado возвращался на авиабазу Шлезвиг в коммуне Ягель с учений. Почему во врем я полета оторвались баки, специалисты пока не готовы сказать. По данным агентства DPA, одну из емкостей нашли в поле в районе Восточный Гольштейн на севере Германии. Поиски другого еще ведутся. По предварительным данным, в результате случившегося жертв и пострадавших нет.

Примечательно, что срок службы Tornado в ВВС Германии истекает в 2025 году. Однако правительство страны не хочет отказываться от самолета, который способен нести ядерное оружие. В настоящее время ВВС ФРГ располагают примерно 85 Tornado.

ИСТОЧНИК KP.RU