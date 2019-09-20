США обвинили Южную Корею в незаконном рыболовстве

СЕГОДНЯ 01:59 2019-09-20T01:59:56+03:00

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США впервые пожаловались на незаконное рыболовство Южной Кореи в рамках нового торгового соглашения со страной. Оно вступило в силу в начале 2019 года и призвано активизировать торговые и инвестиционные связи между Вашингтоном и Сеулом.

- Сегодняшнее объявление последовало вслед за передачей конгрессу доклада Национальной службы морской рыбной ловли США за двухлетний период с указанием стран, занимающихся незаконным, незадокументированным и нерегулируемым рыбным промыслом, - сообщает торговое представительство США.

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ИСТОЧНИК KP.RU