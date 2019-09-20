США обвинили Южную Корею в незаконном рыболовстве
Штаты впервые подали жалобу в рамках нового торгового соглашения
Изменить размер текста:
США впервые пожаловались на незаконное рыболовство Южной Кореи в рамках нового торгового соглашения со страной. Оно вступило в силу в начале 2019 года и призвано активизировать торговые и инвестиционные связи между Вашингтоном и Сеулом.
- Сегодняшнее объявление последовало вслед за передачей конгрессу доклада Национальной службы морской рыбной ловли США за двухлетний период с указанием стран, занимающихся незаконным, незадокументированным и нерегулируемым рыбным промыслом, - сообщает торговое представительство США.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU