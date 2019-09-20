Лавров заявил, что США начали работу по размещению оружия в космосе
Глава российского МИД назвал это проявлением ревизионизма
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США начала работу по размещению оружия в космосе. При этом, по его словам, Вашингтон отвергает попытки заключить соответствующий мораторий.
- Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность, - сказал Лавров.
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ИСТОЧНИК KP.RU