Жалоба сотрудника разведки США могла быть вызвана разговором Трампа с Зеленским

СЕГОДНЯ 07:59 2019-09-20T07:59:40+03:00

Адвокат главы Белого дома прокомментировал сообщение о «тревожном» общении президента Соединённых Штатов с одним из иностранных лидеров Фото: REUTERS

Адвокат главы Белого дома прокомментировал сообщение о «тревожном» общении президента Соединённых Штатов с одним из иностранных лидеров

Изменить размер текста: A A

Жалоба сотрудника американской разведслужбы может быть связана с телефонным разговором президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Так адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани прокомментировал публикацию Washington Post.

«Если публикации являются правдой, то это ничего не меняет. Разве президенту США не следует сказать президенту Украины, чтобы тот расследовал в своей стране коррупцию, если она затрагивала выборы 2016 года», - заявил Джулиани в эфире телекомпании CNN.

Напомним, ранее Washington Post сообщило, что неназваный сотрудник разведслужбы США подал руководству жалобу о «тревожном» общении Трампа с одним из иностранных лидеров. Инспектор американского разведсообщества Майкл Аткинсон согласился с тем, что сообщение заслуживает доверия и действительно «тревожно» для статуса «неотложного вопроса».

ИСТОЧНИК KP.RU