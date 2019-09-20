2019-09-20T07:59:40+03:00
В мире

Жалоба сотрудника разведки США могла быть вызвана разговором Трампа с Зеленским

Адвокат главы Белого дома прокомментировал сообщение о «тревожном» общении президента Соединённых Штатов с одним из иностранных лидеров
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Адвокат главы Белого дома прокомментировал сообщение о «тревожном» общении президента Соединённых Штатов с одним из иностранных лидеровАдвокат главы Белого дома прокомментировал сообщение о «тревожном» общении президента Соединённых Штатов с одним из иностранных лидеровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Жалоба сотрудника американской разведслужбы может быть связана с телефонным разговором президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Так адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани прокомментировал публикацию Washington Post.

«Если публикации являются правдой, то это ничего не меняет. Разве президенту США не следует сказать президенту Украины, чтобы тот расследовал в своей стране коррупцию, если она затрагивала выборы 2016 года», - заявил Джулиани в эфире телекомпании CNN.

Напомним, ранее Washington Post сообщило, что неназваный сотрудник разведслужбы США подал руководству жалобу о «тревожном» общении Трампа с одним из иностранных лидеров. Инспектор американского разведсообщества Майкл Аткинсон согласился с тем, что сообщение заслуживает доверия и действительно «тревожно» для статуса «неотложного вопроса».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стрельба в Вашингтоне: шесть человек пострадали, один погиб
На учениях «Центр-2019» произвели успешный пуск ракеты комплекса «Искандер-М»
Военкоматы смогут призывать в армию молодых людей без регистрации
В России вскоре могут отменить некоторые профессиональные праздники
В Конго при нападении на лагерь переселенцев погибли почти 30 человек
Осужденному экс-президенту Сальвадора добавили два годы тюрьмы за взятку
Трамп провел встречу с Цукербергом в Белом доме
Арабская коалиция начала военную операцию на севере Йемена
Лавров заявил, что США начали работу по размещению оружия в космосе
В Турции повар облил российских детей горящим маслом, пострадали восемь человек
МИД Кубы посчитал необоснованной депортацию их дипломатов из США
США обвинили Южную Корею в незаконном рыболовстве
У офиса Зеленского проходит акция против «формулы Штайнмайера»
Американский генерал порассуждал о планах атаки на Россию
Правозащитник предсказал «новые вспышки насилия» в СУАР, если лагеря для уйгуров не расформируют
Глава Всемирного конгресса уйгуров прокомментировал ситуацию с русскими на Украине
Россия успешно прошла отбор на тендер по строительству АЭС в Саудовской Аравии
Истребитель-бомбардировщик потерял в небе над Германией два топливных бака