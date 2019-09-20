Больше половины россиян осваивают навыки не связанные с основной работой

СЕГОДНЯ 08:28 2019-09-20T08:28:01+03:00

Около 60% наших сограждан сообщили, что не могут повысить свою квалификацию за счет работодателя

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Больше половины наших соотечественников (62%) занимаются повышением своих знаний и навыков, которые напрямую не связанны с их текущей профессией. Это следует из опроса компании по трудоустройству Headhunter.

Результаты исследования показали, что чаще всего для повышения своих знаний соискатели прибегают к помощи профессиональной литературы (71%). Около половины опрошенных (47%) рассказали, что пользуются услугами онлайн-курсов, чуть меньше (32%) участвуют в проектах, не связанных с основной работой. Большинство (62%) сообщили, что не могут повысить свою квалификацию за счет работодателя.

Опрос показал, что чаще всего новые знания осваивают представители информационных технологий, сферы искусства и массмедиа, высшего менеджмента и юристы, а также работники автомобильного бизнеса, сообщает ТАСС, .

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал «квалификационной яме», в которую попали 34 миллиона жителей России. По всему миру более миллиарда сотрудников выполняют работу, не имея необходимой компетенции. В связи с этим в текущем году 33% работодателей в России планировали проводить переобучение работников.

ИСТОЧНИК KP.RU