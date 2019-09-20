СЕГОДНЯ 09:04 2019-09-20T09:04:51+03:00

Дмитрий Медведев выступит на пленарном заседании «Новые лидеры: как мэры меняют города и страны» на форуме «Среда для жизни: города». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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20 сентября в Великом Новгороде Дмитрий Медведев примет участие в работе форума «Среда для жизни: города» и выступит на пленарном заседании «Новые лидеры: как мэры меняют города и страны»

В мероприятиях форума также примут участие Министр экономического развития М.С.Орешкин, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства В.В.Якушев.

В рамках поездки Председатель Правительства проведёт встречу с губернатором Новгородской области А.С.Никитиным.

Форум «Среда для жизни» проводится ДОМ.РФ при поддержке Правительства Российской Федерации и Минстроя России ежегодно в городах, показывающих стремление развиваться и формировать комфортную городскую среду.

Форум собирает лучших российских и иностранных экспертов: архитекторов, урбанистов, девелоперов, представителей региональных и муниципальных администраций. Программная дирекция форума — Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».

Партнерами форума «Среда для жизни» в Великом Новгороде выступают Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, Фонд развития Моногородов, ИА ТАСС, Совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство Стратегических Инициатив.

ИСТОЧНИК KP.RU