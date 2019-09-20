Роструд назвал российские регионы с самыми высокими зарплатами

СЕГОДНЯ 08:54 2019-09-20T08:54:24+03:00

В Москве размещено более 8 тысяч вакансий с заработной платой от 80 тысяч рублей в месяц

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Роструд назвал шесть регионов страны с самыми высокими заработными платами. Ими стали Москва, Красноярский край, Якутия, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

В ведомстве сообщили, что работодатели в Москве разместили более 8 тысяч вакансий заработной платой выше 80 тысяч рублей. В Красноярском крае насчитывается более 7 тысяч таких вакансий. В Якутии около 2,5 тысяч высокооплачиваемых предложений, в ХМАО, ЯНАО и Петербурге - порядка 1,5 тысяч.

В Москве и Санкт-Петербурге лидерами по числу высокооплачиваемых предложений стали вакансии в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта. В Красноярском крае больше всего рабочих мест с высокой зарплатой в сферах информационных технологий, продажи, строительства и недвижимости, производства и транспорта.

Отметим, что в настоящее время на портале «Работа в России» представлены более 1,5 миллиона вакансий и 950 тысяч резюме соискателей.

Ранее Роструд назвал сферы труда с самыми высокими зарплатами. Наибольшее число вакансий с заработной платой от 80 тысяч рублей в месяц и выше предлагают специалистам рабочих профессий. Зарплаты пилотов и капитанов достигают 300-400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU