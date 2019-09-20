Зеленского до слез рассмешили шутки о России и Лукашенко
На закрытой части 16-го ежегодного форума «Ялтинская европейская стратегия» YES президента Украины Владимира Зеленского рассмешил шутливый чат студии «Квартал 95», обыгрывающий доминирующие стереотипы о странах и их лидерах, которые выясняют отношения.
Участниками чата стали лидеры Соединённых Штатов, Великобритании, Франции, России, Китая, Северной Кореи, Украины и бывший украинский президент Петр Порошенко.
В ходе «общения» в мессенджере России якобы заявила о планах «аннексировать» Великобританию, на что Париж, Берлин и Вашингтон грозят ей санкциями. Пхеньян «хвастается» ракетами. Киев просит кредиты. Китай предлагал США сделать фейковую Гренландию и продать ее в десять раз дешевле. Бывший лидер незалежной Петр Порошенко «появляется» в чате при словах о деньгах.
На видео с концерта видно, как украинского лидера до слез рассмешила шутка про президента Белоруссии Александр Лукашенко, который якобы сначала не может понять, что такое селфи, а потом несколько раз присылает неудачные снимки.
Ранее студия «Квартал 95», основателем которой является Зеленский, впервые показала пародию на нового президента незалежной. В миниатюре украинский лидер отчитывает чиновников на местах.
ИСТОЧНИК KP.RU