2019-09-20T09:28:12+03:00
В мире

Зеленского до слез рассмешили шутки о России и Лукашенко

«Квартал 95» подготовил чат, в котором обыгрывались стереотипы о странах и их лидерах
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленского до слез рассмешили шутки о России и ЛукашенкоЗеленского до слез рассмешили шутки о России и ЛукашенкоФото: REUTERS
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На закрытой части 16-го ежегодного форума «Ялтинская европейская стратегия» YES президента Украины Владимира Зеленского рассмешил шутливый чат студии «Квартал 95», обыгрывающий доминирующие стереотипы о странах и их лидерах, которые выясняют отношения.

Участниками чата стали лидеры Соединённых Штатов, Великобритании, Франции, России, Китая, Северной Кореи, Украины и бывший украинский президент Петр Порошенко.

В ходе «общения» в мессенджере России якобы заявила о планах «аннексировать» Великобританию, на что Париж, Берлин и Вашингтон грозят ей санкциями. Пхеньян «хвастается» ракетами. Киев просит кредиты. Китай предлагал США сделать фейковую Гренландию и продать ее в десять раз дешевле. Бывший лидер незалежной Петр Порошенко «появляется» в чате при словах о деньгах.

На видео с концерта видно, как украинского лидера до слез рассмешила шутка про президента Белоруссии Александр Лукашенко, который якобы сначала не может понять, что такое селфи, а потом несколько раз присылает неудачные снимки.

Ранее студия «Квартал 95», основателем которой является Зеленский, впервые показала пародию на нового президента незалежной. В миниатюре украинский лидер отчитывает чиновников на местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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