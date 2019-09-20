Пентагон считает своей миссией обеспечение кибербезопасности выборов

СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-20T09:53:20+03:00

В Минобороны США уверены, что другие страны продолжат делать демократические процессы своей мишенью

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Долгосрочная миссия Пентагона заключается в обеспечении кибербезопасности проводимых в США выборов. Такое заявление сделал министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер.

Он уверен, что противники Вашингтона продолжат делать демократические процессы своей мишенью, и защита от таких угроз требует постоянной бдительности.

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ИСТОЧНИК KP.RU