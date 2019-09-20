"Плохо учили историю": В Калининграде оценили планы США по атаке на РФ
Глава региона Антон Алиханов рекомендовал американским военным узнать, чем обычно заканчивались попытки захватить нашу страну
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рекомендовал главнокомандующему Военно-воздушных сил США в Европе Джеффри Ли Харригяну подучить историю, прежде чем строить планы по прорыву российских ПВО.
Сайт kp.ru писал, что ранее американский военнослужащий назвал Калининград основной целью НАТО в случае войны с Россией. При этом он заявил, будто в Пентагоне уже придумали, как преодолеть систему противовоздушной обороны города.
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ИСТОЧНИК KP.RU