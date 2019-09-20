2019-09-20T10:06:51+03:00
В мире

Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе

Актер высказал такое желание, увидев, где похоронена родня его помощника и близкого друга Дмитрия Корнейчука
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селеМикки Рурк попросил похоронить его в украинском селеФото: EAST NEWS
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Известный голливудский актер и боксер Микки Рурк попросил, чтобы после смерти его похоронили в украинском селе Загорцы, где похоронен дедушка его близкого друга и личного спортивного ассистента Дмитрия Корнейчука.

«Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там», - сообщил актер в интервью украинскому изданию Сегодня.ua.

Отметим, что ранее появилась информация о плохом состояние здоровья Микки Рурка. Многие пользователи соцсетей заметили, что у артиста проблемы с памятью и вниманием. Так в одном из интервью 66-летний актер сообщил, что он согласился участвовать в фильме «Рестлер» по совету психиатра. После чего он вдруг неожиданно растерялся и замолчал. А потом переспросил, о какой ленте идет речь и через некоторое время повторил то же самое про психиатра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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