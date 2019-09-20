СЕГОДНЯ 10:35 2019-09-20T10:35:30+03:00

В Госдуму внесли законопроект об обязательном горячем питании для младшеклассников Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.

«Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного, а главное – безопасного питания учащихся младших классов», - уточнил спикер Госдумы.

Володин заявил, что здоровье детей является приоритетом и для родителей, и для государства, поэтому школьников необходимо обеспечить «полезным и разнообразным питанием».

Авторами инициативы выступили спикеры обеих палат парламента и лидеры всех парламентских фракций.

Как писал сайт kp.ru, предложение об обязательных горячих завтраках для всех школьников было озвучена 24 июня во время больших парламентских слушаний «О мерах по повышению качества образования в Российской Федерации». Министр просвещения Ольга Васильева сообщила, что организацию школьного питания было направлено почти 90 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU