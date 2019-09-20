Украина запретила ввоз в страну почти двух тысяч книг из России
С начала 2019 года на территорию Украины не смогли попасть почти две тысяч книг из России. Такие данные предоставили в Государственном комитете телевидения и радиовещания страны.
Ведомство выдало субъектам хозяйствования 1874 отказа в выдаче разрешений. При этом большая часть продукции была запрещена к ввозу из-за недостачи документов или выявления в них недостоверных сведений. Еще 95 отказов выдано на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции.
Книги были отнесены к запрещенным к распространению на территории Украины в связи с несоответствием критериям оценки. Например, в издании Алана Аксельрода "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "Монополию" ведомство нашло "пропагандистские лозунги государства-агрессора". А в книге Джона Хейвуда "Люди Севера. История викингов 793-1241" экспертов не устроили отрывки, посвященные истории Киевской Руси, передает УНН.
Сайт kp.ru писал, что ранее украинцы также запрещали ввозить в страну российские книги для детей, о путешествиях и даже веганской еде.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»