СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-20T10:54:28+03:00

Банки будут оценивать клиентов по кредитам их родственников Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Несколько кредитных организаций готовят новую систему для скоринга заемщиков

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Несколько банков России рассматривают новую систему оценки своих заемщиков, опираясь на кредитные истории их родственников.

«Система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый кредитный рейтинг заемщика, который увидит банк», — передает РБК.

Соответствующую методику разработало бюро кредитных историй «Эквифакса», в базе которого находятся сведения почти о 60 миллионах россиян.

Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин сообщил агентству, что на данный момент такой подход уже тестируют около десяти кредитных организаций. Свое участие подтвердили ВТБ, «Тинькофф Банк» и «Ренессанс Кредит».

Отметим, что ранее Банк России сообщил о быстром росте долговой нагрузки россиян. Общий объем задолженности жителей России составил 17 триллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU