Банки будут оценивать клиентов по кредитам их родственников
Несколько банков России рассматривают новую систему оценки своих заемщиков, опираясь на кредитные истории их родственников.
«Система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый кредитный рейтинг заемщика, который увидит банк», — передает РБК.
Соответствующую методику разработало бюро кредитных историй «Эквифакса», в базе которого находятся сведения почти о 60 миллионах россиян.
Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин сообщил агентству, что на данный момент такой подход уже тестируют около десяти кредитных организаций. Свое участие подтвердили ВТБ, «Тинькофф Банк» и «Ренессанс Кредит».
Отметим, что ранее Банк России сообщил о быстром росте долговой нагрузки россиян. Общий объем задолженности жителей России составил 17 триллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU