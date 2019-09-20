2019-09-20T10:54:29+03:00
Происшествия

В Киеве депутат получил кирпичом по голове, пожаловавшись на стройку

Неизвестный напал на члена городского совета во время общения с правоохранителями
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Киеве неизвестный ударил депутата Киевсовета кирпичом по голове. Все произошло после того, как член городской администрации пожаловался в полицию на незаконную стройку.

Депутат приехал на место вместе со следственно-оперативной группой, и пока он общался с правоохранителями, со спины подкрался злоумышленник, который огрел его кирпичом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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