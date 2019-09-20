2019-09-20T11:38:06+03:00
В мире

В Госдуме прокомментировали планы США на случай российской «агрессии»

Депутат Шерин обвинил американцев в излишней болтовне
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Госдуме ответили на планы США в случае «агрессии» РоссииВ Госдуме ответили на планы США в случае «агрессии» РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американцы слишком много занимаются болтовней. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в ответ на заявление командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна о том, что Америка готова в случае необходимости отразить российскую «агрессию».

«Сегодня наступила та эпоха, когда любой генерал может превратиться в блогера. Американцы слишком много говорят, в то время как военным надо меньше комментировать, а больше делать. К сожалению, США и блок НАТО занимается только болтовнёй. По факту, против России никто и ничего противопоставить не может», — цитирует депутата RT.

Шерин также предположил, что своими заявлениями командующий ВВС США пытается отвлечь внимание от неудачи американской системы Patriot в Саудовской Аравии.

«Насчёт самого высказывания, очевидно, что нет никакой российской агрессии. Тем не менее к таким высказываниям все уже привыкли», — подчеркнул депутат.

Ранее командующий ВВС США Джеффри Ли Харригян сообщил, что в у США есть план , который позволяет преодолеть систему противовоздушной обороны Калининграда. По совам американца, именно этот город станет основной целью НАТО, если случится война с Россией, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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