2019-09-20T12:37:56+03:00
Спорт

Sportexpress: 20 сентября «Краснодар» разорвет контракт с Мамевым

Вышедший по УДО Павел Мамаев прилетел в Краснодар для переговоров по контракту со своим клубом
Дарья КРЫЛОВА
Поделиться:
Дальнейшая спортивная судьба Павла Мамаева пока не известнаДальнейшая спортивная судьба Павла Мамаева пока не известнаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В то время как «Зенит» уже заключил новый контракт со своим освободившимся футболистом Александром Кокориным, судьба Павла Мамаева куда менее радушна. Сегодня полузащитник «Краснодара» прибыл в расположение клуба не для того, чтобы продолжить за него карьеру, а для того чтобы обговорить условия расторжения контракта.

По информации Sportexpress, Мамаев не включен в заявку ни на один из грядущих матчей чемпионата России или еврокубков. «Краснодар» стремится побыстрее расторгнуть контракт с Мамаевым, рассчитанный до конца декабря этого года. Всего в прошлом сезоне (2018-2019), до того как попал в СИЗО «Бутырка», Мамаев провел 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее, сообщалось, что и Кокорина, и Мамаева готов приютить грозненский «Ахмат». О готовности трудоустроить обоих футболистов заявил глава чеченской республики, Рамзан Кадыров.

"Я сказал, если они перейдут в "Ахмат", мы их перевоспитаем, да и мы нашли бы хороших футболистов", - заметил Кадыров на пресс-конференции.

Оба спортсмена горячо поблагодарили Кадырова за «запасной аэродром» в эфире радиостанции «Говорит Москва», и сказали, что будут отталкиваться уже от действий своих текущих клубов.

«В любом случае огромное спасибо за то, что на тот момент он сделал нам такое предложение. Но мы повторимся, наверное, что в любом случае мы отталкиваемся от наших клубов, как они скажут — так и сделаем", — сказали они.

Мамаев так же отмечал, что его приглашал президент "Урала" Григорий Иванов, так что расторжение контракта с «быками» для него еще не приговор.

20 сентября Тверской суд Москвы наконец принял ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов, и Кокрин и Мамаев наконец вышли на свободу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минобороны развернет сеть полевых банков на "КамАЗах"
Стало известно о состоянии получивших ожоги российских детей в Турции
Захарова: США давили на Совбез, чтобы голосование по Идлибу зашло в тупик
Прокуратура попросила отпустить Павла Устинова
Пентагон представит Трампу список потенциальных целей для удара по Ирану
В МИД назвали безответственными слова генерала США о ПВО Калиниграда
Путин прилетел на военные учения «Центр-2019»
В Госдуме прокомментировали планы США на случай российской «агрессии»
В Сети запустили видеотрансляцию штурма "Зоны 51"
Евро и доллар теряют в цене по курсу на 18 сентября
Два человека погибли в результате шторма "Имельда" в Техасе
В Киеве депутат получил кирпичом по голове, пожаловавшись на стройку
Банки будут оценивать клиентов по кредитам их родственников
Украина запретила ввоз в страну почти двух тысяч книг из России
В Госдуму внесли законопроект об обязательном горячем питании для младшеклассников
Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе
"Плохо учили историю": В Калининграде оценили планы США по атаке на РФ
Пентагон считает своей миссией обеспечение кибербезопасности выборов
Космонавта не утвердили в руководящую должность из-за жены-американки
Зеленский стал членом общества слепых
Барсуков и муфлонов переоценили. Российские звери подорожали в 400 раз
Зеленского до слез рассмешили шутки о России и Лукашенко
Медведев примет участие в работе форума «Среда для жизни: города»
Роструд назвал российские регионы с самыми высокими зарплатами