Sportexpress: 20 сентября «Краснодар» разорвет контракт с Мамевым

СЕГОДНЯ 12:04 2019-09-20T12:37:56+03:00

Вышедший по УДО Павел Мамаев прилетел в Краснодар для переговоров по контракту со своим клубом

Изменить размер текста: A A

В то время как «Зенит» уже заключил новый контракт со своим освободившимся футболистом Александром Кокориным, судьба Павла Мамаева куда менее радушна. Сегодня полузащитник «Краснодара» прибыл в расположение клуба не для того, чтобы продолжить за него карьеру, а для того чтобы обговорить условия расторжения контракта.

По информации Sportexpress, Мамаев не включен в заявку ни на один из грядущих матчей чемпионата России или еврокубков. «Краснодар» стремится побыстрее расторгнуть контракт с Мамаевым, рассчитанный до конца декабря этого года. Всего в прошлом сезоне (2018-2019), до того как попал в СИЗО «Бутырка», Мамаев провел 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее, сообщалось, что и Кокорина, и Мамаева готов приютить грозненский «Ахмат». О готовности трудоустроить обоих футболистов заявил глава чеченской республики, Рамзан Кадыров.

"Я сказал, если они перейдут в "Ахмат", мы их перевоспитаем, да и мы нашли бы хороших футболистов", - заметил Кадыров на пресс-конференции.

Оба спортсмена горячо поблагодарили Кадырова за «запасной аэродром» в эфире радиостанции «Говорит Москва», и сказали, что будут отталкиваться уже от действий своих текущих клубов.

«В любом случае огромное спасибо за то, что на тот момент он сделал нам такое предложение. Но мы повторимся, наверное, что в любом случае мы отталкиваемся от наших клубов, как они скажут — так и сделаем", — сказали они.

Мамаев так же отмечал, что его приглашал президент "Урала" Григорий Иванов, так что расторжение контракта с «быками» для него еще не приговор.

20 сентября Тверской суд Москвы наконец принял ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов, и Кокрин и Мамаев наконец вышли на свободу.

ИСТОЧНИК KP.RU