Пентагон представит Трампу список потенциальных целей для удара по Ирану

СЕГОДНЯ 12:25 2019-09-20T12:25:12+03:00

В течение дня Пентагон представит вариантов ответа на атаки на саудовские НПЗ Фото: REUTERS

Так Америка может ответить на уничтожение саудовских нефтяных объектов, за которыми, по мнению Вашингтона, стоит Тегеран

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 20 сентября, Пентагон представит президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу несколько вариантов ответа на атаку на нефтедобывающий завод в Саудовской Аравии, в которой Вашингтон обвиняет Тегеран.

«На встрече в Белом доме президенту, помимо прочих вариантов ответа, будет представлен список потенциальных целей для воздушного удара по Ирану», — передает агентство Associated Press (AP) слова неназванного американского чиновника.

Агентство отмечает, что глава Белого дома будет предупрежден о возможности начала полномасштабной войны в случае военных действий против Ирана.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о риске начала полномасштабного военного конфликта, если Соединенные Штаты или Саудовская Аравия нападут на Исламскую Республику.

Напомним, Вашингтон обвинил Тегеран в нападение на саудовские нефтяные объекты. Позже Эр-Рияд пообещал доказать причастность Ирана к атакам.

ИСТОЧНИК KP.RU