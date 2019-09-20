В МИД назвали безответственными слова генерала США о ПВО Калиниграда

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-20T12:54:48+03:00

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Заявления Пентагона о разработке плана по прорыву системы противовоздушной обороны Калининградской области являются абсолютно безответственными и могут быть расценены как угроза. Такую позицию озвучила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Напомним, что командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана ранее рассказал о подготовке американскими военными "всесторонней" операции на случай войны с Россией. Оказалось, что в планах у НАТО, прежде всего, напасть на Калининград.

"Во-первых, мы квалифицируем это как угрозы, а во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные", - сказала Мария Захарова.

По ее мнению, американский "политический бомонд" слишком легко оперирует столь серьезными вопросами, как мировая безопасность, что может иметь отношения к приближающимся выборам президента.

В любом случае, все это является "показателем глупости", ведь умные дальновидные люди никогда не будут делать заявления, которые наносят репутационный ущерб всей стране, считает представитель МИД.

Сайт kp.ru писал, что ранее слова генерала прокомментировали в самом Калининграде Глава региона Антон Алиханов посоветовал Ли Харригану почитать книги по истории, чтобы вспомнить, чем обычно заканчивались попытки напасть на Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU