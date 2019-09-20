2019-09-20T12:48:06+03:00
Происшествия

Стало известно о состоянии получивших ожоги российских детей в Турции

В результате неудачного фаер-шоу пострадали восемь человек, в том числе трое граждан РФ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Состояние троих россиян, получивших ожоги в результате несчастного случая на фаер-шоу в одном из отелей Турции, оценивается как удовлетворительное. Двое детей ближайшие сутки проведут в больнице. Об этом сообщили в российском Генконсульстве.

Сайт kp.ru писал, что повар турецкого отеля облил зрителей горящим маслом во время гастрономического представления. Ожоги получили восемь человек, в том числе два брата из Екатеринбурга в возрасте 10 лет и 3,5 года.

Малыш пострадал сильнее всего - у него обгорели 27% поверхности кожи. Второй ребенок получил ожоги головы и рук на площади 16%.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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