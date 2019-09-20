2019-09-20T13:00:38+03:00
Общество

Профсоюзы считают, что россиян не лишат профессиональных праздников

Ранее появилась информация, что «регуляторная гильотина» может привести к отмене Дня железнодорожника и Дня воздушного флота
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Профсоюзы считают, что россиян не лишат профессиональных праздниковПрофсоюзы считают, что россиян не лишат профессиональных праздниковФото: Ольга СКОСЫРЕВА
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«Регуляторная гильотина» вряд ли может привести к отмене профессиональных праздников. Такое мнение высказал зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

«Я думаю, что до этого дело не дойдет, и даже если появились подобные идеи об отмене неких актов, это никак не скажется на том, что данные дни были и будут оставаться профессиональными праздниками», - приводят РИА Новости слова представителя профсоюза

По словам Шершуков профессиональные праздники никто ликвидировать не будет, поскольку «это на абсолютно пустом месте поднимать... бучу».

Как писал сайт kp.ru, 1 февраля следующего года должно вступить в силу постановление о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в России. Газета «Коммерсантъ» сообщила, что в списке устаревших актов могут оказаться некоторые профессиональные праздники. Среди них День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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