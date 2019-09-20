Минобороны развернет сеть полевых банков на "КамАЗах"
Министерство обороны решило развернуть сеть полевых банков во время учений «Центр-2019». В военном ведомстве подчеркивают, что это первый подобный опыт.
В мобильных кредитных учреждениях военных смогут снять наличные или совершить другие финансовые операции, например, оформить перевод, оплатить кредит или коммунальные платежи.
Эксперты высоко оценили данную идею и отметили, что правильно организованное финансовое обеспечение важно для морально-психологического состояния солдат и офицеров на учениях, а во время реальных боевых действий еще и улучшает имидж Вооруженных сил.
Учения пройдут на шести полигонах: в Свердловской, Саратовской, Пензенской, Самарской, Новосибирской и Оренбургской областях.
В передвижных банках, которое обустроены на базе КамАЗов, можно будет не только совершить самые простые операции, но и получить банковскую карту платежной системы «Мир». Охрану финансовых точек будут обеспечивать батальоны специального назначения и военная полиция.
В кузове машины будет кассовая зона с наличностью, а чтобы с деньгами ничего не случилось, они будут спрятаны в бронированный сейф.
Сам кузов и кабина автомобиля брони не имеют, так как в случае боевых действий комплекс должен будет располагаться в тыловых порядках действующей армии.
Чтобы передвижной банк имел связь с головным офисом, в машине будет установлена станция спутниковой связи и радиостанции. Благодаря этому банкоматы Минобороны будут работать даже там, где традиционно не бывает сотовой сети и интернета, сообщает газета «Известия».
Ранее сообщалось, что на масштабные учения прилетел Владимир Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU