Минобороны развернет сеть полевых банков на "КамАЗах"

СЕГОДНЯ 12:57 2019-09-20T12:57:44+03:00

Во время учений "Центр -2019" Минобороны развернет передвижные банки для военнослужащих Фото: Минобороны РФ

Они появятся на шести полигонах во время маневров «Центр-2019»

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Министерство обороны решило развернуть сеть полевых банков во время учений «Центр-2019». В военном ведомстве подчеркивают, что это первый подобный опыт.

В мобильных кредитных учреждениях военных смогут снять наличные или совершить другие финансовые операции, например, оформить перевод, оплатить кредит или коммунальные платежи.

Эксперты высоко оценили данную идею и отметили, что правильно организованное финансовое обеспечение важно для морально-психологического состояния солдат и офицеров на учениях, а во время реальных боевых действий еще и улучшает имидж Вооруженных сил.

Учения пройдут на шести полигонах: в Свердловской, Саратовской, Пензенской, Самарской, Новосибирской и Оренбургской областях.

В передвижных банках, которое обустроены на базе КамАЗов, можно будет не только совершить самые простые операции, но и получить банковскую карту платежной системы «Мир». Охрану финансовых точек будут обеспечивать батальоны специального назначения и военная полиция.

В кузове машины будет кассовая зона с наличностью, а чтобы с деньгами ничего не случилось, они будут спрятаны в бронированный сейф.

Сам кузов и кабина автомобиля брони не имеют, так как в случае боевых действий комплекс должен будет располагаться в тыловых порядках действующей армии.

Чтобы передвижной банк имел связь с головным офисом, в машине будет установлена станция спутниковой связи и радиостанции. Благодаря этому банкоматы Минобороны будут работать даже там, где традиционно не бывает сотовой сети и интернета, сообщает газета «Известия».

Ранее сообщалось, что на масштабные учения прилетел Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU