Австралиец спас серфера от акулы с помощью дрона

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-20T13:00:54+03:00

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На австралийском побережье коптер спас от акулы серфера. Инцидент произошел в городе Уэрри-Бич в штате Новый Южный Уэльс.

Спортсмен на своей доске рассекал волны и не видел, что в опасной близости от него появилась акула. Однако хищницу длиной 3,5 метра заметил местный житель по имени Кристофер Джой, который в этот момент находился на пляже и запустил над морем свой дрон.

Молодой человек предупредил серфера об опасности через динамик на своем беспилотнике, после чего серфер немедленно направился к берегу, оставив акулу ни с чем, передает сайт телеканала «Звезда».

Кристофер рассказал, что часто бывает на пляже и запускает дрон, чтобы патрулировать берег. Более того, он добавил, что специально купил беспилотный аппарат с динамиком, чтобы в случае необходимости предупреждать людей об опасности даже на большом расстоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU