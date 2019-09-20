Полиция Франции начала спецоперацию после стрельбы в Лионе

СЕГОДНЯ 13:04 2019-09-20T13:04:30+03:00

Женщина открыла огонь по прохожим из окна жилого дома

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На улице Вильруа во французском Лионе произошла стрельба. Неизвестная женщина открыла огонь из дробовика прямо из окна жилого дома в пятницу, 20 сентября. На настоящий момент известно об одной пострадавшей - женщина получила легкое ранение руки.

Тем временем спецподразделение французской полиции по борьбе с терроризмом Raid начало спецоперацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU