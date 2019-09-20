2019-09-20T13:19:07+03:00
Происшествия

Появилось видео расстрела сотрудников МВД на станции «Рязанский проспект»

Полицейский, которого пытались задержать за взятку, открыл огонь на поражение
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Появилось видео расстрела сотрудников МВД на станции «Рязанский проспект»Появилось видео расстрела сотрудников МВД на станции «Рязанский проспект»Фото: предоставлено очевидцем
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Появилось видео перестрелки у станции метро «Рязанский проспект» в Москве, в результате которой погиб сотрудник полиции, другой был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Напомним, перестрелка произошла в минувшую среду, 18 сентября. В пресс-службе московской полиции сообщили, что дежурившей на станции «Рязанский проспект» патрульный Алексей Смирнов открыл огонь на поражение, когда сотрудники Отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене пытались задержать его.

На опубликованном видео видно, как во время следственных действий Алексей Смирнов резко достаёт пистолет и начинает стрелять в сотрудников ОСБ МВД.

Ранее сайт kp.ru «Комсомольская Правда» рассказала, что известно о полицейском, который застрелил коллегу. Расследованием уголовного дела о перестрелке будут заниматься в главке Следственного комитета России.

Видео расстрела сотрудников ОСБ МВД на станции «Рязанский проспект».

ИСТОЧНИК KP.RU

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