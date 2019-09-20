2019-09-20T13:43:31+03:00
Общество

Единый фонд страхования от ЧС хотят создать за счет граждан

Глава Всероссийского союза страховщиков сообщил, что по всей стране предполагается собрать по 150 рублей, которые будут отправляться в «один общий котел»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Единый фонд страхования от ЧС хотят создать за счет россиянЕдиный фонд страхования от ЧС хотят создать за счет россиянФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство финансов и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций за счет средств граждан, которые решат застраховать свое жилье. Об этой инициативе рассказал глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

«Предполагается собрать по всей стране по 150 рублей, которые будут отправляться в „один общий котел“, 95% суммы поступит в Российскую национальную перестраховочную компанию. А оттуда средства будут направляться в регионы, где объявляется ЧС», — приводит слова главы ВСС газета «Известия».

Издание уточняет, что итоговую сумму будут определять субъекты и страховые компании. Таким образом, через два года оплата может возрасти до 250-300 рублей в месяц.

Напомним, по новому закону о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) сумма ежемесячного платежа в среднем составляет 150 рублей в месяц. Однако цена страховки напрямую зависит от площади квартиры, наличия дополнительных рисков и условий региональной программы

ИСТОЧНИК KP.RU

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