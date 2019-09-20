2019-09-20T14:04:33+03:00
Спорт

Кормившая Роналду в детстве работница МакДональдса согласилась на ужин с футболистом

Футболист отыскал работницу
Дарья КРЫЛОВА
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Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду вспомнил свое голодное нищее детство и первые годы игры в составе лиссабонского «Спортинга» в недавнем интервью британскому The Sun.

«Я жил вместе с другими воспитанниками «Спортинга» и видел свою семью раз в три месяца, что было очень тяжело. Мама высылала мне деньги раз в месяц, но я не единственный ребенок в семье и их часто не хватало даже на еду», — отметил спортсмен.

«Рядом со стадионом, где мы тренировались, находился «МакДональдс» и поздно вечером, часов в одиннадцать, когда ресторан закрывался, мы ходили туда узнавать не осталось ли чего-нибудь из еды. Мы стучали в дверь и говорили: «Привет, у вас есть какие-нибудь бургеры?». Там всегда была женщина по имени Эдна и ещё две девушки. Я больше никогда не видел их, хотя искал, спрашивал у людей в Португалии, но тот «Макдоналдс» закрылся», - сказал Роналду, отметив, что хотел бы найти всех троих женщин и пригласить на ужин, чтобы поблагодарить уже очно.

Спустя пару дней одна из девушек, откликнулась на приглашение Криштиану. В интервью радиостанции Renascenсa женщина по имени Паула Леса подтвердила, что компания одиннадцатилетних мальчишек, один из которых был будущая звезда мирового футбола Криштиану Роналду действительно приходила каждый вечер и просила дать им поесть.

«Одним из этих мальчиков был Криштиану Роналду, который, возможно, был самым робким из всех них», - отмечает Паула.

Она так же сказала, что рассказывала эту историю своему сыну, но он не поверил, решив что она выдумывает. Она так же отметила, что искренне тронута тем, что прийдя к славе и успеху, Роналду сохранил доброе сердце 11-летнего мальчишки и по-прежнему помнит тех, кто помогал ему.

«Если он пригласил меня на ужин, конечно, я пойду. Сначала я поблагодарю его, а потом во время еды мы сможем вспомнить те времена. Криштиану Роналду пример, что деньги и слава не в силах испортить человека», — сказала Леса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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