2019-09-20T14:27:38+03:00
Здоровье

Ученые рассказали, как узнать, доживет ли человек до 80 лет

Оценить свои шансы на долголетие можно по скорости походки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Японские геронтологи протестировали скорость ходьбы людей в возрасте от 60 до 80 летЯпонские геронтологи протестировали скорость ходьбы людей в возрасте от 60 до 80 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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Чем быстрее человек ходит в обычном для себя режиме, тем выше его шансы прожить дольше 80 лет. К такому выводу пришли японские геронтологи.

Они провели многолетнее исследование, которое стартовало еще в 1997 году, и протестировали скорость ходьбы японцев в возрасте от 60 до 80 лет. Выяснилось, что, постарев на 10 лет, люди стали ходить на 5-10% быстрее.

И если к 70 годам человек сохранял энергичную походку - около 1,5 метра в секунду, то его шансы дожить до 80-ти составляли почти 100%. Для тех же, кто ходит гораздо медленнее (не более полуметра в секунду) вероятность составляет лишь 15-35%. Причем у женщин шансы выше, чем у мужчин.

"Темп ходьбы может служить хорошим индикатором, позволяющим точно прогнозировать продолжительность жизни у конкретного человека", - цитирует "Российская газета" президента японского Национального центра гериатрии и геронтологии Хидэнори Арая, который выступил на Российско-японской открытой конференции в Москве.

Сайт kp.ru писал, что генетика минимально влияет на продолжительность жизни людей - всего около 23 - 26%, потому что существует множество других факторов, таких как питание, уровень образования, экология, несчастные случаи и инфекционные болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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