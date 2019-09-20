В Кремле ответили на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда

СЕГОДНЯ 14:22 2019-09-20T14:22:37+03:00

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Безопасность всех российских регионов, в том числе Калининградской области, обеспечена на должном уровне. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на недавнее высказывание командующего Военно-воздушных сил США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана.

Сайт kp.ru писал, что американский генерал сообщил о разработке плана по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининградской области. Оказалось, что именно этот регион НАТО планирует атаковать первым в случае войны.

Новость дополнятся.

ИСТОЧНИК KP.RU