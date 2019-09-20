Разработчик впервые рассказал о технических характеристиках истребителей МиГ-35

СЕГОДНЯ 14:39 2019-09-20T14:43:31+03:00

Машина способна поражать воздушные, наземные и надводные цели при любых метеоусловиях [видео]

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Производитель МиГ-35 впервые рассказал о технических характеристиках новейшего российского истребителя, который предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей при разных метеоусловиях.

Среди основных преимуществ корпорации «МиГ» выделила современное информационно-управляющее поле кабины с высоким уровнем автоматизации и возможность дозаправки топливом в полете. Более того машина обладает сниженной радиолокационной заметностью и четырехкратным резервированием по всем каналам управления.

Истребители представлены в двух модификациях — МиГ-35 (одноместный) и МиГ-35Д (двухместный). Максимальный взлетный вес самолета - 24 500 килограммов, внешняя нагрузка - до 6500 килограммов, дальность полета — до 3000 километров.

«На девяти точках внешней подвески может располагаться широкий спектр вооружения: управляемые ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальностей, ракеты класса "воздух-поверхность", предназначенные для поражения наземных (надводных) целей, корректируемые авиационные бомбы, неуправляемые ракеты, авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры калибра от 100 до 500 кг, встроенная автоматическая 30-мм пушка», - цитирует сайт телеканала «Звезда» заявление производителя.

Напомним, серийное производство МиГ-35 стартовало 28 августа. Первый контракт на поставку предсерийной партии, состоящий из шести истребителей, был подписан на форуме Армия-2018.

Миг-35 осуществляет вертикальный взлет.

ИСТОЧНИК KP.RU