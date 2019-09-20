2019-09-20T15:01:28+03:00
Происшествия

Умер один из браконьеров, задержанных в Японском море

При задержании нарушители закона оказали сопротивление пограничникам
Юлия САЛЬНИКОВА
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Браконьеры оказали сопротивлениеБраконьеры оказали сопротивлениеФото: Кадр видео
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В России умер гражданин Серверной Кореи, который был задержан в Японском море. Напомним, несколько шхун занимались браконьерством в водах Японского моря. При досмотре российскими пограничниками северокорейцы оказали сопротивление. На одной из лодок они попытались скрыться, но были задержаны по горячим следам. Трое сотрудников погранслужбы получили ранения. Среди браконьеров тоже есть раненые:

- В результате оказанного сопротивления сотрудникам пограничного управления шестеро граждан Северной Кореи получили ранения различной степени тяжести. Впоследствии один из них скончался, к нашему сожалению, - рассказал в эфире канала «Россия-24» начальник дознания Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю Владимир Краснов.

В общей сложности 17 сентября в районе банки Кита-Ямато в Японском море задержали 161 гражданина Северной Кореи.

Пограничники задержали в Японском море 161 браконьера из КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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