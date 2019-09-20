2019-09-20T15:24:26+03:00
Общество

Виктор Бут о первом с 2012 года свидании с семьей: «Еле узнал дочь»

Арестованный по запросу США россиянин рассказал журналистам, что четырех часов на общение с близкими ему не хватило
Юлия САЛЬНИКОВА
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Алла Бут и дочь приехали в США, чтобы увидеться с ВикторомАлла Бут и дочь приехали в США, чтобы увидеться с ВикторомФото: Алексей ОСИПОВ
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Виктор Бут, который отбывает наказание в американской тюрьме, впервые за семь лет встретился с семьей. Жена Алла и дочь долгие годы добивались разрешение видеться на территории исправительного учреждение и в сентябре такое разрешение получили. Теперь они могут видеть Виктора четыре раза в неделю. На этой неделе состоялось их первое с 2012 года личное свидание – встреча длилась четыре часа. И как рассказал Виктор Бут журналистам РИА Новости, этого времени не хватило, несмотря на то, что с Аллой и дочерью он имел возможность общаться по телефону.

- Просто мы давно друг друга не видели, в первый день может быть такая реакция. Я вот дочку с трудом узнал. И Алла тоже изменилась, похорошела с нашего предыдущего свидания семь с лишним лет назад, - рассказал в интервью арестованный россиянин.

Напомним, Виктор Бут был задержан в Таиланде по запросу США. Американца обвинили его в поставках оружия организации, которая в штатах считается террористической. Россиянин вину не признал. Судили его не на Родине, а в США – по приговору Виктор Бут проведет в тюрьме 20 с лишним лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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