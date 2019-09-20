2019-09-20T15:42:56+03:00
В мире

Пронесшему в самолет бомбу в мясорубке мужчине грозит пожизненный срок

Террористы планировали устроить взрыв на борту эмиратского самолета в 2017 году
Юлия САЛЬНИКОВА
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Теракт планировали совершить в 2017 годуТеракт планировали совершить в 2017 годуФото: EAST NEWS
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За попытку пронести на борт самолета взрывчатку в 2017 году в Австралии арестовали двух мужчин. Халеда Махмуда Хаята признан виновным в преступлении некоторое время назад, а его брату 34-летнему Махмуду Хаяту приговор вынесли только в сентябре 2019 года. Суд в Австралии признал вину в подготовке к террористическому акту.

Как установило следствие, браться замаскировали взрывчатку в мясорубку и бомбу в чемодане. Они рассчитывали, что во время полета бомба взорвется прямо в багажном отсеке. Как пишет Sydney Morning Herald, выбор террористов пал на самолет эмиратской компании Etihad Airways.

Пресечь их планы удалось сотрудникам аэропорта, которые заподозрили неладное во время взвешивания сумки ручной клади. Груз оказался на семь килограммов больше разрешенного. Стали сканировать, вот тут то и открылась правда. Но на этот случай у террористов был план «Б». Они достали распылитель отравляющих веществ и пытались устроить газовую атаку прямо в аэропорту. Не дали им это сделать сотрудники полиции.

Террористам грозит, как пишет издание, пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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