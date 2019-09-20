Расстрелявшему коллег на «Рязанском проспекте» полицейскому грозит пожизненное заключение
Прапорщику полиции, который 18 сентября устроил перестрелку у станции метро «Рязанский проспект», предъявлено обвинение. Напомним, Алексей Смирнов выстрелил в двух сотрудников полиции, пытаясь избежать наказания за взятку в две тысячи рублей. Один из полицейских погиб на месте, другого госпитализировали с огнестрельным ранением в тяжелом состоянии. Самого Смирнова задержали по горячим следам.
- Ему предъявили обвинение по ст. 317 УК РФ – «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», ему грозит пожизненное лишение свободы, - сообщили корреспондентам ТАСС в суде.
Смирнову грозит пожизненное лишение свободы. Приговора он будет дожидаться за решеткой – полицейского арестовали на два месяца.
Сайт kp.ru писал, что по данным сотрудников службы безопасности Смирнов частенько брал взятки. Причем в основном у мигрантов. Такса была одинакова для всех - две тысячи рублей.
Видео с места перестрелки в метро Рязанский проспект.
ИСТОЧНИК KP.RU