Расстрелявшему коллег на «Рязанском проспекте» полицейскому грозит пожизненное заключение

СЕГОДНЯ 16:53 2019-09-20T16:58:14+03:00

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Прапорщику полиции, который 18 сентября устроил перестрелку у станции метро «Рязанский проспект», предъявлено обвинение. Напомним, Алексей Смирнов выстрелил в двух сотрудников полиции, пытаясь избежать наказания за взятку в две тысячи рублей. Один из полицейских погиб на месте, другого госпитализировали с огнестрельным ранением в тяжелом состоянии. Самого Смирнова задержали по горячим следам.

- Ему предъявили обвинение по ст. 317 УК РФ – «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», ему грозит пожизненное лишение свободы, - сообщили корреспондентам ТАСС в суде.

Смирнову грозит пожизненное лишение свободы. Приговора он будет дожидаться за решеткой – полицейского арестовали на два месяца.

Сайт kp.ru писал, что по данным сотрудников службы безопасности Смирнов частенько брал взятки. Причем в основном у мигрантов. Такса была одинакова для всех - две тысячи рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/732848" frameborder="0"></iframe> Видео с места перестрелки в метро Рязанский проспект.

ИСТОЧНИК KP.RU