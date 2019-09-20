Британский рэпер вынес на сцену муляж отрубленной головы Бориса Джонсона

СЕГОДНЯ 17:01 2019-09-20T17:05:27+03:00

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Во время вручения главной музыкальной премии Великобритании Mercury Prize 2019 рэпер Slowthai вынес на сцену муляж отрубленной головы премьер-министра. В зале не сразу поняли, что предмет в руках музыканта – «голова» Бориса Джонсона. Все разъяснил сам Slowthai – он в грубой форме высказался как о самом премьер-министре, так и в целом о политических силах страны. Затем бросил муляж головы на пол.

На этом политическая акция рэпера не закончилась, и он объявил, что хочет запустить в продажу серию футболок, с изображением Бориса Джонсона.

Поведение музыканта положительно оценили разве что его преданные поклонники. Когда видео выступления попало в сеть, разразился настоящий скандал. Выкрикивающего со сцены с «отрубленной головой» рэпера назвали отвратительным. На его странице в инстаграме появились гневные сообщения.

- Что с тобой не так, - спрашивали британцы.

- Абсолютный позор!

- Эта обезглавленная голова отвратительна. Ты псих и мусульманский террорист. Ты должен быть арестован.

В Великобритании многие жители не поддерживают политику Джонсона и всерьез обеспокоены ситуацией по Brexit.

Британский рэпер вышел на сцену с "головой Бориса Джонсона".

ИСТОЧНИК KP.RU