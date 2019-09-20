Стало известно, почему россияне предпочитают отечественные курорты Турции

СЕГОДНЯ 17:02 2019-09-20T17:02:38+03:00

В последние годы туристы все чаще выбирают Краснодарский край и Крым

Изменить размер текста: A A

Летом 2019 года россияне отдали предпочтение отечественным курортам. Так, пляжи Краснодарского края посетили 10,5 миллионов туристов. На втором месте по популярности у россиян оказался Крым. А вот на третьем месте — Турция. Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин отметил некорректность этих данных и добавил, что выводы делать пока рано, ведь сезон текущего года еще не окончен.

«Не корректно, на мой взгляд, подводить какие-то итоги, когда еще не окончен сезон. Ведь именно сейчас еще идет так называемый «бархатный сезон». Предварительно могу сказать, что по итогам всего года Краснодарский край примет 17 млн туристов, а Турция – порядка 6 млн», - цитирует Горина ИА НСН.

Эксперт отметил, что в последние годы внутренний туризм в России действительно показывает динамику роста. Прежде всего это происходит из-за доступных и интересных предложений туроператоров.

«Считаю, что одним из показателей является изменившийся уровень качества сервиса услуг на наших курортах - существенно в лучшую сторону. И, конечно, нельзя забывать о ценовой конкуренции. В России можно найти, весьма, бюджетные путешествия», - подчеркнул Горин.

ИСТОЧНИК KP.RU