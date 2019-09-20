США ввели санкции против национального банка Ирана

СЕГОДНЯ 17:32 2019-09-20T17:36:17+03:00

Изменить размер текста: A A

США ответили на предполагаемую атаку нефтяных объектов в Саудовской Аравии. Несмотря на то, что официально вину за пожар на крупнейшем НПЗ взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, Пентагон собирает доказательства причастности к этим событиям Ирана. Власти США готовят предоставить документы, подтверждающие их теорию, в ООН. Кроме того Дональд Трамп поручил министерству финансов страны подготовить пакет санкций против Ирана, но до сегодняшнего дня не было известно, каких именно сфер коснутся экономические ограничения.

В пятницу 20 сентября объявлено, что санкции ввели в отношении национального банка Ирана.

МИД Ирана выступил с ответом на обвинения США. Власти страны отрицают свою причастность к событиям в Саудовской Аравии. Обвинения Тегеран расценивает, как попытку "максимального давления" со стороны США.

ИСТОЧНИК KP.RU