2019-09-20T17:36:17+03:00
Политика

США ввели санкции против национального банка Ирана

В среду 18 сентября Дональд Трамп поручил министерству финансов страны подготовить документы для введения экономических санкций
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Пожар на НПЗ Саудовской Аравии произошел 14 сентябряПожар на НПЗ Саудовской Аравии произошел 14 сентябряФото: REUTERS
Изменить размер текста:

США ответили на предполагаемую атаку нефтяных объектов в Саудовской Аравии. Несмотря на то, что официально вину за пожар на крупнейшем НПЗ взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, Пентагон собирает доказательства причастности к этим событиям Ирана. Власти США готовят предоставить документы, подтверждающие их теорию, в ООН. Кроме того Дональд Трамп поручил министерству финансов страны подготовить пакет санкций против Ирана, но до сегодняшнего дня не было известно, каких именно сфер коснутся экономические ограничения.

В пятницу 20 сентября объявлено, что санкции ввели в отношении национального банка Ирана.

МИД Ирана выступил с ответом на обвинения США. Власти страны отрицают свою причастность к событиям в Саудовской Аравии. Обвинения Тегеран расценивает, как попытку "максимального давления" со стороны США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, почему россияне предпочитают отечественные курорты Турции
Британский рэпер вынес на сцену муляж отрубленной головы Бориса Джонсона
Расстрелявшему коллег на «Рязанском проспекте» полицейскому грозит пожизненное заключение
Захарова назвала претензии Эстонии к СССР "юридически ничтожными"
Названа дата встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом
МИД Украины констатировал развал санкционного режима против России
Главный нарколог Минздрава об эпидемии болезней от вейпов в СМШ: «Это заставляет задуматься о запрете их в России»
Песков заявил, что у Путина не бывает полноценных выходных
Украина рассматривает возможность покупки российского газа
Пронесшему в самолет бомбу в мясорубке мужчине грозит пожизненный срок
Штурм Зоны 51 трансляция. У военной базы США в Неваде собирается толпа
Виктор Бут о первом с 2012 года свидании с семьей: «Еле узнал дочь»
Названы популярные направления на новогодние праздники у россиян