Актер Павел Устинов освобожден из СИЗО по решению Мосгорсуда

СЕГОДНЯ 17:41 2019-09-20T17:47:17+03:00

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Приговор суда Павлу Устинову вызвал общественный резонанс и привел к одиночным пикетам в Москве. В поддержку актера, который был приговорен к 3,5 годам колонии за то, что вывихнул плечо сотруднику Росгвардии на несанкционированном митинге в столице, выступила московская интеллигенция – за Устинова вступились артисты и худруки театров. Судили артиста по статье "Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для его здоровья".

В пятницу 20 сентября стало известно, что актер освобожден из СИЗО. Ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Рассмотрение апелляционной жалобы Устинова должно состояться 26 сентября.

Как писал ранее сайт kp.ru Генеральная прокуратура признала что приговор актеру "чрезмерно суровый". Сторона защиты просила освободить Устинова под подписку о невыезде, суду предоставили положительные характеристики участника митинга и заверение, что "сбегать он не намерен".

ИСТОЧНИК KP.RU