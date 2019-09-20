Актер Павел Устинов освобожден из СИЗО по решению Мосгорсуда
Приговор суда Павлу Устинову вызвал общественный резонанс и привел к одиночным пикетам в Москве. В поддержку актера, который был приговорен к 3,5 годам колонии за то, что вывихнул плечо сотруднику Росгвардии на несанкционированном митинге в столице, выступила московская интеллигенция – за Устинова вступились артисты и худруки театров. Судили артиста по статье "Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для его здоровья".
В пятницу 20 сентября стало известно, что актер освобожден из СИЗО. Ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.
Рассмотрение апелляционной жалобы Устинова должно состояться 26 сентября.
Как писал ранее сайт kp.ru Генеральная прокуратура признала что приговор актеру "чрезмерно суровый". Сторона защиты просила освободить Устинова под подписку о невыезде, суду предоставили положительные характеристики участника митинга и заверение, что "сбегать он не намерен".
ИСТОЧНИК KP.RU