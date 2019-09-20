2019-09-20T17:45:28+03:00
Политика

Киев назвал условие снятия блокады с Донбасса

Им стало возвращение Украине всех предприятий, находящихся на территории республики
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Киев назвал условия снятия блокады с ДонбассаКиев назвал условия снятия блокады с ДонбассаФото: REUTERS
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Власти Украины назвали условие снятия блокады с ДНР и ЛНР. Как объявил, глава МИД Украины Вадим Пристайко, санкции будут отменены только после того, как Киев вернет под свой контроль все находящиеся там предприятия.

При этом, он отметил, что речь идет об экономической блокаде исключительно крупных предприятий. Но есть и обычные товары народного потребления, которые Киев готов поставлять в республики.

- Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская, правда? - сказал Пристайко в интервью "Европейской правде".

Напомним, в начале июля Владимир Зеленский уже говорил об условиях снятия блокады с Донбасса. Первое из них - возвращение Киеву незаконно национализированных предприятий. Президент также отметил, что надеется на, то, что конфликт в ДНР будет разрешен уже через год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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